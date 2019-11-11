Горно-Алтайск, , 19:00 — REGNUM Навигация маломерных судов завершилась в Республике Алтай 10 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что выход на воду после окончания навигации — это административное нарушение. Кроме того, это подвергает опасности судоводителя и его пассажиров.

На протяжении осенне-зимнего периода будут осуществлять мониторинг водных объектов Республики Алтай.

Как сообщало ИА REGNUM, навигация на озере Байкал также была завершена 10 ноября.

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