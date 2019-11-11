Воронеж, , 18:59 — REGNUM В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Мировского детского дома, он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил ИА REGNUM 11 ноября старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Дело было возбуждено после прокурорской проверки. В частности, было установлено, что теперь уже бывший директор детдома позволял себе применять насилие в отношении воспитанников. В частности, в конце июня 2019 года подозреваемый избил 14-летнего подростка за неправильное выполнение физического упражнения, а в августе того же года заставил троих воспитанников выполнять строительный работы в детдоме. Также экс-директор направил подростка на работу по спилу деревьев с помощью бензопилы. Дважды он привлекал 15-летнего подростка к работе уже на собственном приусадебном участке в Тульской области — он привозил туда его на машине.

В настоящее время директор уволен с должности. По инкриминируемой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«В настоящее время сотрудниками регионального СК России продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования также будет принят весь комплекс мер для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления», — добавили в следственном управлении СКР.

Прокуратура также внесла представление первому заместителю председателя правительства Воронежской области об устранении нарушений закона и прав несовершеннолетних, недопущению подобных фактов с требованием о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.