Маунтин-Вью, США, , 18:56 — REGNUM Видеосервис YouTube начал снимать блокировку с аккаунтов фанатов известного видеоблогера Марка Фишбаха (Markiplier), которая была произведена системой автоматиxеcки из-за подозрения на спам. Об этом 11 ноября сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что «легионы» пользователей были заблокированы после того, как они попытались пройти комедийный интерактивный фильм «Ограбление с Markiplier». Сам видеоблогер сообщил, что сервис пока что восстановил не все аккаунты, однако администрация YouTube уверяет, что она «изучает» причину, по которой произошло отклонение в поведении её искуственного интеллекта.

YouTube стал снимать блокировку после того, как Фишбах выложил видео, в котором показал абсурдные примеры причин блокировки, а также продемонстрировал апелляции, которые были отклонены модераторами. Видеоблогер рассказал о последствиях произошедшего, с которыми столкнулись некоторые представители его сообщества поклонников.

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