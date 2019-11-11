Томск, , 18:46 — REGNUM Коммунальным службам Томска поручено усилить работу по разметанию заездных карманов и остановок от снега и скалыванию наледи. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Томска, 11 ноября мэр города Иван Кляйн поручил бригадам «Томск САХ» и подрядчикам районных администраций обеспечить безопасность пассажиров общественного транспорта.

В Томске в выходные (9−10 ноября) среднесуточный выход техники составил 98 единиц, уточнили в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства. С 8 по 10 ноября на отсыпку дорог и пешеходных зон израсходовали 1005 тонн песко-соляной смеси. В выходные использовалась песко-соляная смесь с 30-процентным содержанием соли, ускоряющей плавление льда. Ночью автогрейдеры скалывали лёд с заездных и парковочных карманов по ряду участков. В уборке пешеходных переходов задействовали фронтальные снегопогрузчики.

Напомним, 10 ноября в ГУ МЧС по Томской области предупредили о том, что на дорогах региона сложились неблагоприятные условия для безопасного движения — гололёд и налипание мокрого снега.

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