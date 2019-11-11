Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM Сокращение естественного прироста населения в России во-многом является закономерным процессом для государства такого уровня развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила социолог, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

«Надо сказать, что такая демографическая ситуация естественна — сейчас в детородный возраст входят люди, родившиеся в 1990-х. Да, некоторые подходят к 30 годам, но и детородный возраст у нас увеличивается», — сказала Протасенко.

Она подчеркнула, что Россия со своим демографическим переходом традиционно несколько запаздывает, отстаёт на 10−15 лет от того, что происходит в Европе и других развитых странах.

«Если раньше основное деторождение происходило максимум до 28 лет, то сейчас — это после 30 лет. Такова жизнь. Но самое главное, что сейчас все эти процессы — отношения между мужчиной и женщиной, любовь, брак, дети — они как-то параллельны и не очень связаны. Люди не связывают одно с другим. Они не планируют: пойду замуж и рожу, или наоборот. Эти сферы, как ни странно, разделены. Очень многое изменилось в обществе», — отмечает Протасенко.

Она признала очевидную ориентацию молодых людей до 30 лет на карьерные задачи, а не продолжение рода, а также их желание посмотреть мир и дольше заниматься собственными увлечениями. Более того, с «продолжением рода» как таковым понятие семьи они также не всегда связывают. «Любовь любовью, а дети детьми, и эти понятия не очень сильно перекликаются. Это очень любопытная штука», — говорит Протасенко.

В связи с этим она отмечает, что при опросах респонденты не называют отсутствие денег и государственной поддержки основной причиной, по которой у них нет или не появится детей.

Так, материнский капитал, по мнению Протасенко, оказал определенное положительное влияние на демографию, но, скорее, на решение завести второго ребенка, чем первого.

Кроме того, современные средства контрацепции, информированность о способах планирования семьи тоже играют свою роль — стало меньше незапланированных беременностей и вынужденных брачных союзов.

«Если раньше дети часто, как говорится, «по залёту» рождались, сейчас у нас планирование, медицина, молодежь стала поумнее — этого стало меньше. И браки на основе того, что должен появиться ребенок, играют не ведущую роль», — добавила социолог.

При этом, отметила Татьяна Протасенко, если не так давно рост благосостояния приводил к раннему отделению молодых членов семьи от старших, дети начинали жить отдельно от родителей, то сегодня тенденция обратная — молодежь из удобства и экономии от родителей уехать не стремится, тем более, если не заводит собственную семью.