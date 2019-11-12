Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, законопроект об электронной записи в детские сады Госдума обсудит в первом чтении, сообщает ИА REGNUM. Инициатива направлена на обеспечение реализации права детей на прием в дошкольные образовательные организации путем установления единого организационного и технического подхода к формированию и ведению информационных систем доступности дошкольного образования.

Поправками устанавливается, что прием на обучение в детсады осуществляется посредством распределения детей органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления с использованием региональных информационных систем, которые обеспечивают, в том числе, прозрачность очередности выделения мест для детей, нуждающихся в их получении, а также доступность механизма информирования родителей (законных представителей) детей о последовательности выделения таких мест и об основаниях изменений очередности.

Устанавливается закрытый перечень сведений, содержащихся в региональных информационных системах, а также закрытый перечень персональных данных, обработка которых осуществляется в региональных информационных системах.

Законопроект будет доработан ко второму чтению. Так, депутаты Госдумы из комитета по образованию обратили внимание на то, что законопроект не содержит положений, предусматривающих возможность регистрации в информационных системах в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг, а также через единую систему идентификации и аутентификации.

В целом, законопроект поддержали 23 региона.