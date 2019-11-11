Москва, , 22:00 — REGNUM Низкие доходы и отсутствие надежды на лучшую жизнь являются главной причиной демографической катастрофы в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).

По его словам, перекос в распределении средств в пользу столицы мешает росту рождаемости в регионах, особенно со слабой экономикой. Люди не уверены, что смогут обеспечить своих детей даже самыми необходимыми вещами.

«Социальный пессимизм сейчас фактически во всех слоях общества и среди обеспеченных, и среди среднего класса, который тает, и среди бедных. В настоящее время в подавляющем большинстве регионов ситуация бедственная, людям и работать негде и если есть где работать, то зарплата в пределах 15−20 тысяч рублей в месяц, что явно недостаточно чтобы взять ипотеку и обеспечивать своих детей. К сожалению «один ребенок одна семья» стало нормой», — отметил депутат Мосгордумы.

По мнению Ступина, государству следует предпринять ряд мер для исправления демографической ситуации. В качестве примера таковых он назвал увеличение выплат матерям, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, создание условий для появления в стране доступного жилья. Однако самый важный фактор — реальный экономический рост в России.

«Ключевое — нужно менять экономическую политику в стране. Сейчас денег на поддержку рождаемости нет — они идут на госаппарат, на компенсацию олигархам потерь от санкций, вот первоочередные расходы. Если мы переориентируем экономику, сделаем её более децентрализованной, тогда будет резкий всплеск в развитии регионов, люди почувствуют уверенность в будущем и посчитают возможным для себя заводить детей», — сказал Ступин.

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