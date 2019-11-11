Варшава, , 19:18 — REGNUM 11 ноября в Польше отмечают День независимости. Уже 101 год как Польша является независимым государством.

Как сообщает новостной портал Interia Fakty, после 15:00 с площади Дмовского в Варшаве выдвинулись участники Марша независимости. Однако путь им преградили участники контрманифестации. Они развернули транспарант с надписью «Конституция».

Пресс-секретарь столичной полиции Сыльвестер Марчак заявил:

«Разгон контрдемонстрации был совершен после того, как ее участников несколько раз попросили покинуть площадь де Голля. Они своими действиями создавали угрозу жизни и здоровью людей».