Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о преимущественном зачислении в школу братьев и сестёр, сообщает ИА REGNUM.

Сейчас преимущественное право приема братьев и сестер детей, уже обучающихся в соответствующей образовательной организации, предусмотрено нормативными правовыми актами отдельных субъектов РФ, в частности, в Тверской области и Санкт-Петербурге, а также рядом муниципальных образований.

Принятие закона направлено на развитие системы государственной поддержки семей с детьми, будет способствовать развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

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