Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет поддерживает идею о том, чтобы полиция сообщала в вузы, колледжи и школы о том, что кто-либо из профессорско-преподавательского состава уличен в домашнем насилии. Об этом говорится в официальном заявлении вуза по следам ареста кандидата исторических наук, доцента Олега Соколова, убившего аспирантку и расчленившего ее тело.

Ранее с инициативой ввести такую норму выступил депутат Госдумы Евгений Марченко («Единая Россия»).

«Санкт-Петербургский университет полностью поддерживает инициативы, высказанные депутатом Государственной Думы Евгением Марченко: о том, чтобы правоохранительные органы в обязательном порядке информировали руководство образовательных организаций (вузов, колледжей, школ и т.д.) о случаях, когда их сотрудники были уличены в домашнем насилии», — подчеркивают в вузе.

Кроме того, СПбГУ также выступил за восстановление требования, согласно которому работники образовательной сферы обязаны предоставлять справки о состоянии своего психического здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, СПбГУ расторг трудовой контракт с Соколовым, который сегодня решением суда на время следствия отправлен под стражу на срок по 8 января 2020 года. Соколов является фигурантом уголовного дела об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

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