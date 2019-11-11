Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет увольняет доцента Олега Соколова, которого сегодня суд арестовал по делу об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом 11 ноября сообщили в вузе.

Олег Соколов в суде Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие. В связи со случившимся Университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — гласит заявление СПбГУ.

Вуз также подчеркивает, что ранее студенты не жаловались руководству СПбГУ на рукоприкладство со стороны Соколова. Более того, в ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, Соколов регулярно получал положительные характеристики.

Как отмечают в университете, более года назад после конфликта Соколова с его научным оппонентом Евгением Понасенковым, сообщившим о наличии в работах Соколова плагиата, в вуз приходила масса писем, где Соколова требовали уволить за «воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство».

Суд факт плагиата не установил, по делу об инциденте на лекции в 2018 году, когда с согласия Соколова людей насильно выставили из аудитории, доцент был подвергнут дисциплинарному взысканию по решению комиссии по этике.

«Относительно публикации в СМИ, содержавшей информацию об избиении и угрозе убийством, необходимо заметить, что в тексте описывались события 10-летней давности. При этом никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней. Сам же О. Соколов к уголовной ответственности привлечен не был. Однако уже сейчас мы работаем над тем, чтобы создать дополнительный комплекс мер по предотвращению подобных ситуаций в обществе», — заявляют в вузе.

Коллектив Санкт-Петербургского государственного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, Олег Соколов отправлен в СИЗО на срок по 8 января 2020 года.

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