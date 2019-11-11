Волгоград, , 18:11 — REGNUM Комплексный ремонт первых двух участков мостового перехода в составе Волжской ГЭС завершили в Волгоградской области. Движение автомобилей по путепроводу запустили по всем полосам. Следующий этап ремонта мостового комплекса ГЭС начнётся в 2020 году, сообщили 11 ноября в пресс-службе региональной администрации.

Подрядная организация уложила два слоя асфальта, заменила перильное ограждение, забетонировала деформационные швы. На мосту нанесли временную дорожную разметку. При этом комплекс капитально не ремонтировали с начала его возведения — коррозия уже затронула опорные части моста. Чтобы провести масштабную реконструкцию стратегического объекта, его включили в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Полный капитальный ремонт планируется завершить за три года.