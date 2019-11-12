12 ноября 2019 | Время чтения 7 мин

За десять лет своего существования проект League of Legends от американской компании Riot Games стал самой популярной киберспортивной дисциплиной в мире. На днях отгремели игры финала чемпионата мира в Париже — самого ожидаемого события для всех фанатов мира Рунтерры.

Артём Дубровский, , 11:11 — REGNUM В Париже завершился финал World Championship 2019 — чемпионата мира по League of Legends, самой популярной киберспортивной дисциплине на сегодняшний день. Это большой праздник не только для всех фанатов компьютерного спорта, но и для разработчиков из Riot Games. Ведь в этом году их детищу исполняется десять лет с момента релиза.

Кубок Twitter@riotgames

Первый шаг на Поля Правосудия

За свой первый десяток Лига (как её называют сами игроки) прошла огромный путь от дебютной работы малоизвестных разработчиков до киберспортивного титана. У истоков студии Riot Games стояли два американских студента: Марк Мэррилл и Брэндон Бэк. Будучи заядлыми геймерами, в 2006 году молодые люди решили создать собственную студию по разработке видеоигр. Им хотелось создать многопользовательский проект, который сможет просуществовать множество лет, постоянно обрастая новым контентом.

Мэррилл и Бэк были большими фанатами игр от Blizzard Entertainment и многие часы проводили в популярной модификации DotA: Allstars для Warcraft III. Поэтому первым сотрудником только что появившейся студии Riot Games стал Стив Фик — дизайнер, помогавший в обновлении их любимого мода. Свой первый проект молодая команда назвала Onslaught. При этом от современной League of Legends он отличался как стилистически, так геймплейно. Подготовив первую демоверсию игры, в 2007 году Riot Games отправились на крупнейшую конференцию для разработчиков игр Game Developer Conference.

Как оказалось, крупных издателей не интересовала ни сама игра, ни модель её распространения. С самого начала Мэррилл и Бэк хотели создать бесплатный онлайн-проект, который будет зарабатывать деньги только за счёт необязательных микротранзакций. В 2007 году такая система заработка на видеоиграх казалась чем-то диким, а издателей интересовали только традиционные продажи коробок с дисками.

Вернувшись домой, Riot Games принялись серьёзно переделывать Onslaught. Именно в этот момент игра получила название League of Legends и свою «мультяшную» стилистику. Тогда же разработчикам удалось договориться с крупной китайской инвестиционной компанией Tencent — она должна была распространять Лигу в Поднебесной. Получив финансовую поддержку и уверенность в собственных силах, Riot Games сели доводить свою игру до блеска. Полноценный релиз League of Legends состоялся в 2009 году.

Как в это играть?

В геймплее League of Legends используются наработки из оригинальной DotA. В то время у подобных игр ещё не было какого-то конкретного названия, поэтому Riot Games окрестили этот жанр MOBA (многопользовательская онлайн боевая арена). Главная задача геймера в таких играх заключается в том, чтобы уничтожить главное здание на базе противника, управляя уникальным персонажем с необычными способностями.

В League of Legends сражения игроков проходят на трёх линиях (на двух в режиме 3×3 и на одной в режиме ARAM), соединяющих базу игрока с базой противника. Геймерам нужно уничтожить все башни на линии врага, ингибитор (здание, позволяющее призвать мощные осадные войска) и в итоге сломать вражеский нексус — главную постройку в игре.

Для этого игрокам на выбор были представлены более 40 чемпионов — управляемых персонажей со своими возможностями и тактикой управления. При этом в League of Legends есть собственные традиции игры на разных линиях, обусловленные особенностями карты. Так, на верхнюю линию обычно идёт мощный и не очень мобильный персонаж, на среднюю — сильный маг, на нижнюю — убийца дальнего боя и герой поддержки, а между линиями перемещается «лесник» (jungler), способный в одиночку уничтожать нейтральных существ и помогать союзникам на линии.

Помимо непосредственного управления своим чемпионом, игрок также может по-разному влиять на ход боя. Перед началом сражения каждый геймер выбирает для себя два заклинания и набор рун — пассивных улучшений для персонажей. На высоких уровнях мастерства правильный подбор «саммонерок» (заклинаний) и рун может серьёзно изменить ход матча с самого начала. При этом для каждого героя требуется своя особая сборка, позволяющая «выжать из него максимум».

На просторах Рунтерры

События League of Legends развиваются в вымышленном мире Рунтерры. Для разрешения конфликтов между могущественными магами-призывателями (игроками) была придумана «Лига Легенд», особая магическая игра. По правилам «Лиги», каждый волшебник мог призвать в своё подчинение одного из величайших героев местной вселенной: воинов, колдунов, пиратов, демонов, оживших мертвецов и др. При этом у каждого чемпиона была своя прописанная история, рассказывающая о его характере, прошлом и личной драме.

Правда, со временем персонажей стало ощутимо больше сорока (в 2019 году в League of Legends больше 140 уникальных героев), и развивать их истории в рамках оригинальной концепции стало сложно. Поэтому в 2014 году сценаристы проекта «перезагрузили» вселенную League of Legends. Разработчики хотели уйти от концепции «игра о магах-призывателях и их чемпионах-марионетках» и сделать игру про глубоких и хорошо прописанных героев. В дополнение к этому Riot Games начали выпускать комиксы, сюжетные ролики и даже музыкальные клипы, посвящённые миру игру и отдельным персонажам.

Со временем мир League of Legends и его фан-база расширились настолько, что разработчики начали создавать виртуальные музыкальные группы внутри своего проекта. Сначала они анонсировали хеви-метал-коллектив Pentakill, потом K-Pop группу K/DA, а на World Championship 2019 состоялась премьера первого клипа True Damage — новой музыкальной единицы Riot Games. При этом подобные проекты остаются популярными и вне геймерского сообщества. Так, у клипа группы K/DA на песню POP/STARS более 280 миллионов просмотров на YouTube, чем может похвастаться далеко не каждый реальный коллектив.

Лига киберспортивная

Благодаря динамичному геймплею, требующему слаженной командной работы и стратегического мышления, League of Legends быстра обрела популярность у фанатов киберспорта. Первый World Championship прошёл ещё в 2011 году, собрав у экранов более 100 тыс. зрителей — абсолютный успех для тогда ещё малоизвестной игры.

После этого Мэррилл и Бэк поняли, что им стоит бросить дополнительные силы на развитие киберспортивной сцены League of Legends. Турниры стали масштабнее (в 2013 году World Championship стал самым большим и дорогим событием в мире компьютерного спорта), а большинство регионов мира получили собственные соревновательные лиги. В 2016 году Riot Games запустили «Континентальную лигу» (LCL) с офисом в Москве для всех желающих игроков из стран СНГ.

Турниры по League of Legends планомерно развиваются и становятся самыми ожидаемыми событиями года для многих геймеров. Церемония открытия World Championship — это эпичное шоу от профессиональных артистов, а матчи финала — ожесточённые сражения между лучшими киберспортсменами мира. В 2019 году призовой фонд чемпионата составил больше двух миллионов долларов. Победителем же стала китайская команда FunPlus Phoenix. В финальном матче они обыграли европейский коллектив G2 Esports со счётом 3:0.

Что дальше?

Riot Games — это редкая игровая компания, создавшая всего одну игру за десять лет своего существования. Тем не менее во время празднования годовщины League of Legends разработчики сделали заявление: новым проектам быть. Сейчас Riot Games заняты созданием карточной коллекционной игры о мире Рунтерры, портированием Лиги на мобильные устройства, разработкой шутера и файтинга, а также съёмками анимационного сериала о Вай и Джинкс (чемпионы из League of Legends). При этом про свою главную игру разработчики не планируют забывать. Лига продолжит получать регулярные обновления и новых чемпионов.

История Riot Games — это история двух энтузиастов, создавших самую популярную MOBA-игру в мире (несмотря на то, что российское сообщество всё ещё предпочитает играть в Dota 2). Вдохновляясь былыми успехами Blizzard, Мэрриллу и Бэку почти удалось занять место своих кумиров. И уже в ближайшие два года мы узнаем, умеют ли Riot Games делать что-то, кроме League of Legends.

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