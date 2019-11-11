Волгоград, , 17:48 — REGNUM Программы телестудий Волгоградской области войдут в сетку «Общественного телевидения России». Их можно будет увидеть на 21-й кнопке. Необходимая техническая подготовка завершится в ночь с 11 на 12 ноября, сообщили 11 ноября в пресс-службе администрации области.

Региональные телеканалы будут транслировать в федеральном цифровом мультиплексе по пять часов в день. Утром врезки составят три часа с 06:00 до 09:00, а вечером продлятся с 17:00 до 19:00. Информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов появятся в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания во всех субъектах с 29 ноября.

«В ночь с 11 на 12 ноября завершится настройка передающего оборудования первого мультиплекса. Телевизионный сигнал начнёт поступать с изменёнными параметрами, в связи с чем может возникнуть необходимость перенастроить каналы на вашем телевизоре», — предупредили в пресс-службе.

Помочь в настройке могут на горячей линии. Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область перешла на цифровое вещание 14 октября 2019 года.