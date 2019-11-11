Карабаново, Владимирская область, , 17:26 — REGNUM Во Владимирской области в городе Карабаново 10 ноября прошёл митинг против расширения свалки и строительства мусороперерабатывающего завода рядом с населённым пунктом. Как сообщила инициативная группа, на митинг пришли почти три тысячи человек — это каждый пятый житель города.

Местные активисты ссылаются на документы, согласно которым рядом с городом должны построить мусоросортировочный комплекс «Александров 2», который будет принимать опасные отходы. Также они считают, что власти хотят снести старинную арку, чтобы расчистить путь к будущему заводу.

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Власти сам факт существования таких планов отрицают. Глава Александровского района Александр Дудоров рассказал, что опасные отходы складируют только на землях промышленного назначения, а строить завод рядом с Карабаново никто не собирался, потому что его нет на территориальной схемы обращения с отходами, передаёт портал «Владимирские новости».

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