Москва, , 17:25 — REGNUM Ранее принятый Госдумой в первом чтении законопроект, направленный на защиту электронной подписи, в качестве побочного результата может привести к существенной монополизации отрасли, что негативно отразится на экономической обстановке в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил генеральный директор АО «Единая электронная торговая площадка» Антон Емельянов.

«В текущей редакции законопроект предполагает кардинальное реформирование рынка удостоверяющих центров, занимающихся выпуском электронных подписей, и монополизацию этой сферы на государственном уровне. Идея снижения количества противоправных действий, осуществляемых в том числе при помощи электронных подписей, понятна и логична», — заявил Емельянов.

Однако факт выдачи электронных подписей (ЭП) различными удостоверяющими центрами (УЦ) сам по себе не может быть причиной появления подобных нарушений, подчеркнул он.

«Вероятнее всего проблема кроется в отсутствии единых стандартов функционирования УЦ и контроля за их деятельностью. Безопасность и контроль выдачи электронных подписей следует обеспечить усилением требований к удостоверяющим центрам и сокращением их списка до 10−15 штук, а не до одного-трех», — полагает он.

В текущей финансово-экономической ситуации во всех отраслях экономики страны крайне важно поддерживать развитие высококонкурентной среды, так как без её наличия любую экономику ждет неминуемый спад, уверен Емельянов.

«Именно поэтому все принимаемые решения, в том числе в сфере выдачи и использования электронных подписей, должны всегда тщательно анализироваться на предмет конкурентности сервисов. Любые попытки создания так называемого «узкого горлышка», то есть попытки монополизации, в конечном счете, приведут к стагнации отрасли и появлению очередного дополнительного административного барьера», — полагает генеральный директор АО «Единая электронная торговая площадка».

«В то время как повсеместно действует концепция снижения административных барьеров и повышения доступности услуг для малого бизнеса, данным законопроектом наоборот создается существенный барьер. Неверно привязывать услугу по получению электронной подписи, важнейшего элемента доступа в «цифровую экономику», который должен быть доступен всем и везде, к одному окну», — считает он.

Также в рамках предлагаемых законопроектом изменений не приведены сведения о возможных расходах государственного бюджета в связи с указанной реформой, добавил Емельянов.

«Текущая же инфраструктура и работа крупнейших удостоверяющих центров не требует каких-либо трат со стороны государства и соответствует самым высоким техническим требованиям по информационной безопасности и отказоустойчивости», — добавил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект о серьезном ужесточении требований к удостоверяющим центрам электронной подписи. В случае одобрения законопроекта норма об обязательном получении подписей в удостоверяющих центрах ФНС и Центробанка вступит в силу через два года.

Законопроект предполагает распространение в России аккредитованных удостоверяющих центров с полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов при помощи ключа подписи по поручению владельца.

Одновременно предполагается создание доверенных третьих сторон — уполномоченных федеральных органов или организаций осуществлять в том числе деятельность по проверке электронных подписей в электронных документах в фиксированный момент времени.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) кредитно-финансовой сферы — кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых организаций и ИП, осуществляющих определённые виды деятельности, — в удостоверяющих центрах Центробанка. Для прочих юридических лиц и и индивидуальных предпринимателей ключи будут выдавать в в центрах Федеральной налоговой службы.

Для должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, а также нотариусов — в центрах Федерального казначейства.