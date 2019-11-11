Москва, 11 ноября 2019, 17:16 — REGNUM Интернет-ресурс Web Technology Surveys опубликовал сводную таблицу «Исторические ежегодные тренды использования языков в контенте вебсайтов» с 1 января 2011 года по состоянию на 11 ноября 2019 года

За истекшие почти 9 лет лидерство языков претерпело важные изменения: сократилась доля английского языка с 57,6% до 55,3%. Доля русского резко выросла до 7,0%. За этот же период резко упала доля немецкого языка — до 4,9%, а также японского и китайского языков. В целом стабильными остались доли французского, итальянского, турецкого, польского языков. Сильно сократилась доля арабского языка. Значительно выросли доли португальского языка и фарси. Подробности — в подготовленной ИА REGNUM сводной таблице лидеров:

1 января 2011 (%)11 ноября 2019 (%)
Английский57,655,3
Русский4,17,0
Немецкий7,04,9
Испанский3,94,7
Французского3,43,5
Японский5,03,2
Португальский1,62,6
Фарси0,62,2
Итальянский2,11,9
Турецкий1,41,9
Китайский4,61,5
Польский1,21,5
Арабский1,60,7