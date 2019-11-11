Москва, 11 ноября 2019, 17:16 — REGNUM Интернет-ресурс Web Technology Surveys опубликовал сводную таблицу «Исторические ежегодные тренды использования языков в контенте вебсайтов» с 1 января 2011 года по состоянию на 11 ноября 2019 года
За истекшие почти 9 лет лидерство языков претерпело важные изменения: сократилась доля английского языка с 57,6% до 55,3%. Доля русского резко выросла до 7,0%. За этот же период резко упала доля немецкого языка — до 4,9%, а также японского и китайского языков. В целом стабильными остались доли французского, итальянского, турецкого, польского языков. Сильно сократилась доля арабского языка. Значительно выросли доли португальского языка и фарси. Подробности — в подготовленной ИА REGNUM сводной таблице лидеров:
|1 января 2011 (%)
|11 ноября 2019 (%)
|Английский
|57,6
|55,3
|Русский
|4,1
|7,0
|Немецкий
|7,0
|4,9
|Испанский
|3,9
|4,7
|Французского
|3,4
|3,5
|Японский
|5,0
|3,2
|Португальский
|1,6
|2,6
|Фарси
|0,6
|2,2
|Итальянский
|2,1
|1,9
|Турецкий
|1,4
|1,9
|Китайский
|4,6
|1,5
|Польский
|1,2
|1,5
|Арабский
|1,6
|0,7