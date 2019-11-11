Москва, , 17:35 — REGNUM Предотвратить демографическую катастрофу в России можно, но для этого государству необходимо предпринять ряд неотложных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

«Необходимо повысить социально-экономические условия жизни людей. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Иметь стабильных доход и жилье, знать, что дети получат образование, будут вылечены», — отметила депутат Мосгордумы.

При этом необходимо активнее развивать регионы России. Причём особое внимание уделять вопросам медицины — открывать новые больницы и поликлиники, в том числе в небольших населённых пунктах.

«Надо признать, что реформа здравоохранения провалилась. Это сказывается на рождаемости, так же как и низкий уровень жизни населения. Нужно повышать уровень пособий для детей до уровня, на который можно жить. Нужно создавать рабочие места. Нужно придумывать новые льготы многодетным семьям, популяризовать многодетные семьи. Самое обидное — на всё в стране есть деньги, но львиная доля уходит в карманы олигархов, а не распределяется равномерно между людьми», — сказала Енгалычева.

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