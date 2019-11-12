12 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Деревня Винь Сон (Vinh Son) является известным производителем ядовитых змей и занимает первое место по выращиванию опасных рептилий во Вьетнаме. Кобра во время потребления пищи. Винь Сон, Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Елена Хованская, , 14:10 — REGNUM Кобра — одна из самых распространённых ядовитых змей, достигающая в длину до 5 метров, в дикой природе может жить более 30 лет. Во Вьетнаме и других странах Азии, живя по соседству с человеком, кобра представляет большую опасность. Причина тому — вырубка лесов, которые когда-то отделяли непрошеного гостя от селений человека. Сегодня кобры не только скрываются на рисовых полях, но и заползают в дома и огороды сельских жителей. Каждый год от ядовитых укусов погибают сотни людей. Яд кобры парализует дыхание человека и, если не ввести противоядие, менее чем через сутки наступает смерть. От укусов в область лица или шейного отдела не спасает даже вакцина, летальный исход неизбежен.

Термин «эффект кобры», возникший в колониальной Индии, не имеет никакого отношения к вьетнамским производителям. Живой товар, выращиваемый на змеиных фермах, в большинстве случаев, используется в пищевой промышленности и традиционной медицине Елена Хованская © ИА REGNUM

Сегодня кобр и других опасных для человека змей можно встретить не только на рисовых полях, но и в домах, и огородах сельских жителей. Каждый год от ядовитых укусов погибает несколько сотен детей и взрослых Елена Хованская © ИА REGNUM

В дикой природе кобра может прожить до 35 лет, на ферме продается примерно через 3 года после рождения Елена Хованская © ИА REGNUM

Буддийский храм в деревне Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM Змея, раздавленная мопедом, на одной из деревенских улиц. Бак Ха, Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

В 62-х километрах к северо-западу от Ханоя, в провинции Винь Пхук, находится деревня Винь Сон (Vinh Son), где разведение ядовитых змей, преимущественно кобр, является основным призванием местных жителей. Более 600 семей в Винь Сон (это приблизительно 65% населения деревни) разводят и экспортируют около 100 тонн ядовитых змей в год. Второе место по разведению после кобры занимает Крысиная змея, или Серый лазающий полоз — змея, не относящаяся к разряду ядовитых, но, в отличие от кобры, более подвижная и агрессивная. Несмотря на то, что охота на змей в живой природе известна на протяжении нескольких веков, а навыки до сих пор передаются из поколения в поколение, традиция разведение кобр в Винь Сон достаточно молодая. Первые частные хозяйства были организованы крестьянами в конце 70-х, преимущественно из-за нехватки продуктов питания. Мясо кобры, богатое белком и минеральными веществами, считалось важной пищевой добавкой к скудному рациону жителей деревни.

Настойка на основе желчного пузыря змеи применяется для понижения кровяного давления, увеличения потенции у мужчин, а также общего укрепления организма Елена Хованская © ИА REGNUM

Мясо, заправленное традиционным кислым соусом, обжаривают со специями. Для остроты вкуса добавляется имбирь или лимонная трава Елена Хованская © ИА REGNUM

«Мясо змеи считается афродизиаком. Чем ядовитее змея, тем больше приносит пользы для здоровья» – утверждает Van Hai Елена Хованская © ИА REGNUM Алкоголь с желчными пузырями ядовитых змей настаивается от 2-3 месяцев. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Сегодня высокий спрос на рынке позволяет владельцам змей в Винь Сон продавать их по всему Вьетнаму и другим азиатским странам, главным образом в Китае. Большая часть живого товара идет в рестораны, змеиную кожу и яд экспортируют в Китай для использования в отрасли медицины, а также для приготовления алкоголя. Считается, что эликсир с заспиртованной змеёй обладает многочисленными лечебными свойствами. Кобра оценивается поштучно: особи весом более 2 кг могут принести хозяину до 700 000 донгов за килограмм (30$), весом от 1 до 2 кг — 600 000 донгов. Змея, вес которой составляет менее одного килограмма — 500 000 донгов. В ресторанах стоимость кобры возрастает в 2−2,5 раза.

Змеиная ферма Nguyen Van Hai и у его жены Ha Thi Hue. Винь Сон, Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

После трёх месяцев настаивания рисовый алкоголь с заспиртованной змеёй начинает окрашиваться и готов к употреблению Елена Хованская © ИА REGNUM

Van Hai в помещении для содержания змей. Его ферма насчитывает более 700 особей кобры и крысиной змеи. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Поведение змеи предугадать невозможно, поэтому у каждого змеевладельца, в течение долгого времени занимающегося разведением ядовитых рептилий, найдётся своя история об укусах и критических ситуациях. У многих из жителей деревни не хватает одного или двух пальцев. Реакция организма на змеиный яд зависит от характера укуса, количества яда и оказания первой помощи. Такие истории есть и у Nguyen Van Hai, коренного жителе деревни Vinh Son, и у его жены Ha Thi Hue. Более 30 лет они занимаются разведением опасных рептилий, а их змеиная ферма насчитывает более 700 особей кобры и крысиной змеи:

Nguyen Van Hai — владелец змеиной фермы в деревне Винь Сон. Навыки по разведению и уходу за ядовитыми змеями Van Hai перенял от своего отца Елена Хованская © ИА REGNUM

Занятие мужа не стало для Ha Thi Hue неожиданным сюрпризом. Thi Hue родилась в деревне Винь Сон и с раннего детства наблюдала за тем, как ухаживают за змеями её родители Елена Хованская © ИА REGNUM

«Ухаживать за коброй не очень сложно. Несколько раз в неделю мы с женой чистим клетки и следим за состоянием здоровья наших змей. Для предотвращения ряда заболеваний мы добавляем им в пищу специальные витамины. Процесс кормления тоже не сложный, если знать технику. Змея постоянно находится в состоянии защиты, ей свойственно обороняться, поэтому наши движения должны быть плавными и размеренными. Самое главное, сохранять спокойствие. Резкие движения активируют защитный инстинкт, и в этом случае велика вероятность атаки со стороны змеи».

Кормление змей осуществляется птенцами курицы или утки, реже мышами или лягушками Елена Хованская © ИА REGNUM

Тарелка с едой подаётся кобре с помощью щипцов на длинном тросе. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM Тарелки с мясом птенцов. Каждая змея потребляет содержимое одной тарелки. Кормление происходит каждые 2 дня. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Nguyen Van Hai «Кобры спариваются один раз в год, весной. Через месяц после спаривания, в апреле-мае самка откладывает от 20−40 яиц, некоторые виды кобр до 70. Инкубационный период составляет от 60−100 дней, важным фактором которого являются погодные условия. Большую часть яиц мы продаём. У нас на ферме каждая кобра живет по 3−4 года, после чего мы с женой продаём их в рестораны или частным клиентам из Китая».

Кожу змеи отдирают одним куском. Мясо отделяется от костей, которые также используются в приготовление блюд. Наиболее популярным блюдом является рисовая каша со змеиными косточками Елена Хованская © ИА REGNUM

Для быстрого снятия чешуи, змей обрабатывают кипятком. Thi Hue помогает мужу перед тем, как заняться на кухне приготовлением змеиных блюд. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM Чешуя удаляется с поверхности змеи посредством металлической губки для мытья посуды. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

В течение следующих 3-5 лет разведение кобры в деревне должно быть централизовано и открыто для туристов. В настоящее время все хозяйства в деревне являются частными и не облагаются налогом. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM У Van Hai и его жены двое детей, которые не захотели продолжить опасный бизнес своих родителей, выбрав менее рискованные для жизни профессии. Живут в Ханое, каждый месяц, навещая родителей. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Van Hai и Thi Hue осматривают клетки с кобрами. Клетки имеют стандартные размеры 30x30x60см, в каждой из которых содержится по одной змее. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM Van Hai собирает змеиную кожу в мешки, которую оптом продаёт в Китай. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Яд змеи, смешанный с рисовой водкой, является лекарством от многочисленных болезней и широко используется в народной медицине. Активные белки змеиного яда являются смертоносными только при непосредственном попадании в кровь живого организма, при взаимодействии с желудочным соком человека опасное действие яда деактивируется. Лечебными свойствами обладает не только змеиный яд, но и другие органы. Например, сердце или желчный пузырь. На сегодняшний день желчь змеи — одна из составляющих довольно многих лекарственных препаратов, которые способствуют восстановлению работы желудка и кишечного тракта, лечит заболевания щитовидной и поджелудочной желез, избавляет от скопившихся в тканях вредных веществ, помогает избавиться от ожирения, целлюлита, кожных заболеваний. Различают два способа употребления в пищу желчного пузыря змеи: проглотить целиком с рисовой настойкой в течение 20 минут после разделывания змеи или высушить и есть постепенно.

Кобра линяет от 3 до 6 раз в год, примерно каждые 3 месяца Елена Хованская © ИА REGNUM

Желчные пузыри змей. В китайской медицине желчь змеи – эликсир молодости и здоровья. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Продажа змей приносит семье около 18 000 долларов в год. Учитывая, что средний доход жителя Вьетнама составляет 300−350 долларов в месяц, сумма отнюдь неплохая. Несмотря на это, богатым человеком Van Hai себя не считает, а мясо змеи позволяет себе только по праздникам или угощает особо дорогих гостей.

Van Hai с другом, владельцем змеиной фермы. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Разведение ядовитых змей не является единственным занятием Van Hai. Настольный теннис (тренировки проходят несколько раз в неделю в деревенском клубе), шахматы, а также членство в Коммунистической партии составляет важную часть его жизни. Van Hai во время игры в настольный теннис. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM Из одной змеи можно приготовить до 10 разнообразных блюд, с использованием всех частей тела, включая кости и органы. Thi Hue на кухне собственного дома. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Родственники жены Van Hai живут в Киеве, поэтому в самое ближайшее время он планирует поездку в Украину и Россию. Мечтает поесть блинов и вареников. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Солнце отражается в воде рисового поля. Винь Сон. Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

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