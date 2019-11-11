Калининград, , 16:56 — REGNUM Калининградская область может похвастаться статусом быстрорастущего региона РФ, население которого в 2018 году впервые в истории перевалило за миллион, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Динамика в 2019 году — ещё оптимистичнее: за восемь месяцев прирост в почти 9 тыс. человек, это на 30% выше прошлогоднего показателя. По крайней мере, именно эту цифру 31 октября на встрече с Владимиром Путиным озвучил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Но всё это исключительно за счёт миграции. Смертность в регионе по-прежнему превышает рождаемость. Это признаёт и глава области. «Растём пока миграционно, поэтому принимаем дополнительные меры для стимулирования рождаемости», — сказал Алиханов на встрече с Путиным.

Изменить ситуацию в регионе намерены денежными инъекциями за рождение детей. По 300 тыс. рублей будут выплачивать за рождение первенца — студенткам или окончившим вузы спустя не более, чем три года перед рождением ребёнка. По мнению региональных властей, молодые семьи откладывают рождение первенца именно по финансовым соображениям. Выплата в 300 тыс. рублей каждому должна если не решить, то значительно улучшить ситуацию.

В целом на эти и ряд других мер по стимулированию рождаемости в 2020 году запланировано более 3 млрд рублей. Кроме этих мер существуют и другие программы. Например, в 2019 году почти четыре тысячи многодетных семей получили выплату на подготовку детей к школе, дополнительный семейный капитал, который к середине 2019 года получали свыше 2,6 тыс. семей, единовременные выплаты взамен предоставления земельных участков, единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий многодетных семей, компенсации по ипотечным жилищным кредитам и так далее. В Калининградской области действуют порядка двадцати мер поддержки материнства и детства. Активно развивается жилищный фонд (в 2018 году построено 1612 домов на 13,5 тыс. квартир), здравоохранение и образование.

В мае Калининградстат объявлял, что смертность в январе — марте 2019 года превышает уровень рождаемости в регионе в 1,4 раза. При этом естественная убыль населения по сравнению с аналогичным показателем 2018 года даже несколько увеличилась.