Нью-Дели, , 17:08 — REGNUM Для подавления студенческих протестов в Дели индийская полиция применила водометы. Об этом 11 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Участниками протестов в Университете Джавахарлала Неру в индийской столице Дели стали сотни студентов, вступивших в ожесточённое противостояние с подразделениями полиции и военизированных формирований. Молодёжь взяла штурмом полицейские укрепления вокруг кампуса Университета Джавахарлала Неру и начала теснить сотрудников правопорядка, после чего последние были вынуждены применить против протестующих дубинки и водомёты.

Студенты Университета Джавахарлала Неру, одного из самых престижных высших учебных заведений Индии, вышли на улицы после трёхкратного повышения платы за студенческие общежития, а также ужесточения требований к внешнему виду и комендантского часа. Студенты утверждают, что нововведения не позволят обучающимся из малоимущих семей продолжать учёбу в университете.