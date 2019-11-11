Симферополь, , 16:54 — REGNUM Миграционная политика российского правительства рождает у граждан страны ощущение того, что власть равнодушна к их проблемам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал политолог Владимир Джаралла.

«Рост миграции в стране вызван в том числе и советами, которые дают правительству соответствующие экспертные группы. Их логика понятна — мигранты должны заполнить те вакансии, в которых испытывают дефицит рабочих кадров. Однако этот процесс вовсе не однозначен, кроме того, возникают иные проблемы культурного, бытового, социального характера, которые приобретают общественно политический резонанс и могут стать политическими, при определённых обстоятельствах. Не говоря уже о том, что подобная политика рождает у людей ощущение того, что власть равнодушна к их проблемам, и ищет решения за их счёт», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.

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