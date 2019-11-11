Симферополь, 11 ноября 2019, 16:54 — REGNUM Миграционная политика российского правительства рождает у граждан страны ощущение того, что власть равнодушна к их проблемам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал политолог Владимир Джаралла.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.
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