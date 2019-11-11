Москва, , 16:54 — REGNUM Специальные таблички, указывающие на зоны для кормления для женщин с грудными детьми, сделают в Государственной Третьяковской галерее. Об этом 10 ноября сообщается на странице музея в Instagram.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Одна из посетительниц Третьяковской галереи написала в социальной сети о том, что смотрительница Третьяковской галереи попросила её покинуть музей из-за того, что женщина кормила ребёнка грудью во время экскурсии. Смотрительница назвала происходящее недопустимым, хотя, по словам посетительницы, она кормила ребёнка, прикрыв его голову специальным капюшоном.

Администрация Третьяковской галереи выразила сожаление по поводу произошедшего и пояснила, что с сотрудниками музея будет проведён дополнительный инструктаж.

Также сообщается, что специально для матерей с колясками разработаны специальные маршруты для передвижения по Третьяковской галерее, а для кормящих матерей с грудными детьми предусмотрены специальные зоны, а также скамейки в залах музея. Администрация заверила, что кормящие матери с детьми могут в любой момент обратиться к сотруднику музея и им всегда будет оказана помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выставке с пейзажами, которые написали школьники Самары, вдохновившись произведениями художника Василия Поленова.

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