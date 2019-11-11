Рим, , 16:36 — REGNUM Власти Италии отложили на 4 месяца введение штрафов за перевозку детей в автокреслах, не оборудованных специальной системой оповещения, передаёт информагентство ANSA в понедельник, 11 ноября.

Речь идёт о системе, которая подает сигнал водителю в случае попытки закрыть автомобиль с ребенком внутри.

Использование такой системы является обязательной при перевозке детей в возрасте до 4 лет, а штрафовать за ее отсутствие начнут в марте 2020 года.

Соответствующие поправки в закон были приняты после серии трагических инцидентов с детьми, оставленных в одиночестве в автомобиле в жаркое время года.