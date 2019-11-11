Белгород, , 16:39 — REGNUM Проект реконструкции сквера «Городской сад» в Белгороде получил бронзовый диплом национальной премии по ландшафтной архитектуре. Зелёную зону отметили в номинации «Лучший реализованный объект общественного пространства площадью менее 1 гектара», сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.

В сквере сохранили прежние деревья и кустарники и высадили новые, здесь появились многолетние травянистые растения. Зелёные насаждения обозначили информационными табличками, в центре сада установили современную детскую площадку, добавили освещение. Национальная премия по ландшафтной архитектуре учреждена Ассоциацией ландшафтных архитекторов России совместно с Союзом архитекторов России и имеет статус высшей профессиональной награды национального значения в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения.

Х Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре проходила с 5 по 9 ноября в Москве. «Городской сад» в центре Белгорода обновили в преддверии форума «Зелёная столица», который проходил с 16 по 19 мая 2019 года.