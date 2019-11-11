Махачкала, , 18:15 — REGNUM Для преодоления демографической катастрофы российским властям необходимо направить больше средств на стимулирование рождаемости, а также усилить работу по борьбе с коррупцией. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог из Дагестана Эдуард Уразаев.

«Демографическую катастрофу можно преодолеть, если государство бросит на стимулирование рождаемости и поддержку семей гораздо больше средств, при этом сумеет снизить коррупцию, воровство. Но при сложившейся практике управления и тех суммах, которые выделяются на материнский капитал и пособия по уходу за ребенком, — это невозможно», — считает политолог.

Кроме того, по словам Уразаева, государству важно усилить работу по пропаганде семейных ценностей. Однако, как отметил эксперт, сегодня в России пропаганда консервативных ценностей на политических ток-шоу противоречит содержанию телесериалов, «в которых интриги, скандалы, расследования, дискредитирующие институт семьи».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало осени 2019 года численность российских граждан составляет 146,7 млн рублей. По данным Счетной палаты, с начала текущего года этот показатель уменьшился более чем на 52 тыс. человек.

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