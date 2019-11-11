Симферополь, , 16:41 — REGNUM Трубопроводный батальон ЮВО проложил 30 километров магистрального водопровода для нужд армейского корпуса Черноморского флота и жителей посёлка Перевальное в Симферопольском районе. Об этом 11 ноября ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа завершили прокладку 30 километров полевого магистрального водопровода для обеспечения водоснабжения населения и соединений армейского корпуса Черноморского флота, дислоцированных в Крыму», — отметили в ЧФ.

По словам специалистов, давление в трубопроводе и в насосных станциях соответствует установленным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что строительство новых сетей водоснабжения и канализации в нескольких наиболее отсталых районах Симферополя будет стоить 992 миллиона рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Симферополю нужен почти миллиард рублей на канализацию и водопровод