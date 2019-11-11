Симферополь, 11 ноября 2019, 16:41 — REGNUM Трубопроводный батальон ЮВО проложил 30 километров магистрального водопровода для нужд армейского корпуса Черноморского флота и жителей посёлка Перевальное в Симферопольском районе. Об этом 11 ноября ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
По словам специалистов, давление в трубопроводе и в насосных станциях соответствует установленным нормам.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что строительство новых сетей водоснабжения и канализации в нескольких наиболее отсталых районах Симферополя будет стоить 992 миллиона рублей.
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