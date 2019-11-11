Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 16:22 — REGNUM Во Владимирской области жители города Гусь-Хрустальный 9 ноября вышли на митинг против закрытия поликлиники №2. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

«Участники митинга, многие из которых приписаны ко второй поликлинике, выступили за то, чтобы в медицинских учреждениях города обновлялась материально-техническая база, сохранялась возможность получения необходимых населению видов медицинских услуг на базе поликлиники № 2 и создавались условия для привлечения врачебных кадров в Гусь-Хрустальный», — рассказали в администрации.

По данным местных СМИ, мероприятие собрало около 30 человек и продлилось всего 20 минут. При этом ни в мэрии, ни в городской администрации не подтвердили, что поликлинику собираются закрыть.

«Хочу опровергнуть ни на чем не основанный слух о закрытии второй городской поликлиники в Гусь-Хрустальном. Ее ждет не ликвидация, а развитие. До 2024 года там будет постепенно проведен ремонт и комплексное оснащение новейшим оборудованием, будут внедрены стандарты современной «бережливой» поликлиники, штат медработников пополнится. Президент поставил задачу повышать доступность медицинской помощи для жителей, и я твердо нацелен ее выполнять», — написал губернатор Владимир Сипягин на своей странице «В Контакте».