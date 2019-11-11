Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM В Екатеринбурге закончены поиски 31-летней Марины Г., которая не вернулась домой 5 ноября. Её нашли в СИЗО, пишут местные СМИ.

Поиски были начаты после пропажи женщины. По словам её родственников, она ушла устраиваться на работу. Тогда и выяснилось, что 5 ноября Верх-Исетский райсуд осудил её на два года колонии общего режима. Оказалось, что Марина Г. признана виновной в краже.

Соответствующую информацию журналистам подтвердили в полиции Екатеринбурга. Приговор пока не вступил в силу. При этом, как пишут СМИ, оказалось, что это не первая её судимость. Ранее её уже судили за кражу, но назначили наказание, не связанное с лишением свободы.