Москва, , 16:27 — REGNUM Строительство Южного обхода Рязани запланировано на 2020 год. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на очередном совещании президента с членами правительства в Кремле 11 ноября. Стенограмму заседания опубликовала пресс-служба Кремля.

Работы будут вести в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны. Кроме Рязани обходы появятся ещё в семи российских городах: в 2019 году готовятся проекты, в 2020 — начнётся строительство.

«Видим важной задачу ликвидации узких мест на дорожной сети. Это строительство обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути там, где в одном уровне переезды», — уточнил министр.

Южный обход Рязани планируют построить взамен устаревшей Южной окружной дороги.