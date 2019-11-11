Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM В департаменте полиции Нур-Султана возбудили уголовное дело по статье «Нарушение пожарной безопасности» в связи с возгоранием на электрической подстанции, которое привело к отключению от электрической сети части потребителей в Нур-Султане. Об этом заявил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов, сообщает 11 ноября агентство «Казинформ».

По его словам, сбой в системе электроснабжения произошел в ночь с 9 на 10 ноября. Неполадки были устранены благодаря оперативным действия комитета по чрезвычайным ситуациям и городского акимата (администрации), добавил Адилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию в связи с массовым сбоем в системе электроснабжения Нур-Султана.

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