Веллингтон, , 16:01 — REGNUM Своеобразные «птичьи выборы» завершились 10 ноября в Новой Зеландии. Жители страны выбрали «Птицу года», об этом говорится на сайте конкурса Forest & Bird.

Победителем в этом году стал желтоглазый пингвин. Он набрал 5757 голосов и обошел своего ближайшего конкурента, новозеландского совиного попугая с результатом 3386 голосов более, чем в 1,5 раза.

Как видно на диаграмме голосования, борьба между двумя главными соперниками была напряженной до последних дней. Сначала оба кандидата постоянно менялись местами друг с другом, но в начале ноября кандидатура желтоглазого пингвина буквально взлетела по количеству голосов. Всего в голосовании приняло участие более 40 тысяч человек.

Как сообщает новозеландская радиостанция RNZ, такие «птичьи выборы» проходят постоянно с 2005 года. Они становятся все популярней, а борьба — всё более напряжённой. Ради победы даже прибегают к фальсификации голосов и «войне компроматов».

На выборы можно выдвигать кандидатуру любой птицы, которая живет в Новой Зеландии. Тот, кто это делает, должен быть готов организовать предвыборный штаб и вести агитацию за своего кандидата. Цель таких необычных выборов — привлечь внимание к проблемам охраны леса и диких птиц.