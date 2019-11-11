Омск, , 15:57 — REGNUM Перестало биться сердце заслуженного тренера России, легендарного наставника по лёгкой атлетике Владимира Иванова. Он скончался в Омске 9 ноября на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петровича. Прощание с ним состоится 12 ноября в Доме траурных обрядов в Омске в 11:00», — говорится в сообщении.

За годы тренерской работы Владимир Иванов был отмечен множеством наград, в числе которых медаль «За доблестный труд», Орден дружбы, звание «Заслуженный тренер России». Он взрастил более 30 победителей и призёров чемпионатов и первенств России, участников чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Среди его воспитанников — свыше 50 мастеров спорта России, шесть мастеров спорта международного класса.

Уроженец Омска Владимир Иванов после окончания Омского государственного института физкультуры связал свою дальнейшую жизнь со спортом. Сначала трудился в родном вузе преподавателем физического воспитания. С 1965 по 1972 год был заведующим кафедры физвоспитания сельскохозяйственного института в Тюмени, после вернулся в Омск и 10 лет проработал старшим преподавателем кафедры легкой атлетики ОГИФК.

Последние четверть века он был старшим тренером-преподавателем в Омском областном центре спортивной подготовки.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер олимпийский чемпион из Карачаево-Черкесии Дмитрий Василенко