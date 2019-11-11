Вильнюс, , 15:54 — REGNUM В Литве в начале ноября проживало порядка 2 млн 793 тыс. жителей и это уже второй месяц подряд, как население Литвы вновь стало сокращаться. Такие данные сегодня, 11 ноября, приводит литовский департамент статистики.

Суммарно за год население сократилось на 3 тыс. человек (по сравнению с ноябрём 2018 года), однако почти весь 2019 год литовская статистика фиксировала увеличение населения — потоки иммигрантов превышали эмиграцию. Осенью 2019 года ситуация вновь вернулась к отрицательным показателям.

Две трети иммигрантов в общем потоке составляют гастарбайтеры с Украины. Точную цифру проживающих в Литве украинцев литовские ведомства не называют. Предварительная статистика должна появиться в январе 2020 года.