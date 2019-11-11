Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Следствие предъявило обвинение историку, доценту СПбГУ Олегу Соколову в рамках избрания ему меры пресечения в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Олег Соколов в «аквариуме» суда Елена Молчанова © ИА REGNUM

Напомним, доцент Санкт-Петербургского государственного университета 63-летний Олег Соколов оказался фигурантом громкого дела об убийстве 24-летней девушки. По версии следствия, мужчина застрелил, а затем расчленил тело убитой и попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в реку Мойку. В понедельник, 11 ноября, в то время как Соколов предстал перед судом, водолазы смогли извлечь из воды туловище убитой девушки.

В рамках судебного заседания по избранию меры пресечения Олег Соколов немного рассказал о себе. Так, он сообщил судье, что у него имеется два высших образования, а также на попечении две дочери, семи и 12 лет, которые живут вместе с родной матерью, бывшей женой Соколова.

На вопрос суда, какими хроническими заболеваниями он страдает, мужчина очень тихим голосом пояснил, что у него хронический гайморит и был инфаркт.

После слова Соколова к суду обратился адвокат Александр Почуев с ходатайством о закрытии судебного слушания от общественности. По его словам, он пригласил в зал свидетеля, давнюю знакомую Соколова, которая сможет дать ему характеристику.

После чего к суду обратился следователь, который пояснил, что Соколова обвиняют в убийстве девушки, останки ее удалось идентифицировать как принадлежащие 24-летней Анастасии Ещенко.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения — заключение под стражу», — заявил следователь, пояснив, что следствие опасается, что Соколов может повлиять на ход расследования дела.

После этого судья начала зачитывать обстоятельства случившегося. На словах о том, что в его портфеле были обнаружены кисти рук неизвестной женщины, Соколов начал биться головой о стеклянную стенку камеры и рыдать в голос.

Также перед судом выступила Вероника Корогодина, знакомая с Соколовым с 90-х годов. Они познакомились в «Ленфильме», когда он консультировал режиссера по съёмке фильма.

«Меня поразил масштаб личности. Тот повод, из-за которого мы здесь собрались, для меня недоразумение, я не могу в это поверить», — сказала свидетель защиты.

Следом за свидетелем слово взял адвокат, который попросил суд продлить срок содержания подзащитного под стражей на 72 часа, поскольку в дело необходимо приобщить сведения о личности обвиняемого. Однако в удовлетворении просьбы адвоката судом было отказано.

«По мнению защиты, необходимо ограничиться домашним арестом. Он написал явку с повинной, он не является социально опасным, ввиду своего возраста не будет препятствовать следствию. Сейчас он находится в изоляторе с рецидивистом, имеющим четыре ходки, и вынужден есть вместе с ним баланду», — сказал Почуев.

Судья, в свою очередь, попросила пояснить, где, предполагается, Соколов будет находиться под домашним арестом. На что адвокат пояснил — в квартире на Мойке, уточнив, что там, где произошло убийство.

В свою очередь судья сказала, когда Соколов рыдал, что дело очень тяжёлое и психологически сложно не только ему, но и всем, кто находится в зале суда.

С Анастасией Ещенко доцент Олег Соколов жил пять лет, за это время у них образовалось очень много знакомых и друзей. «Я раскаиваюсь и признаюсь в содеянном», — всхлипнув, пояснил суду Соколов.