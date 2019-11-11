Нальчик, , 15:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии доведено до суда уголовное дело о налоговом преступлении в крупном размере. На скамье подсудимых окажется в скором времени предприниматель — глава компании «Барс», сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Как установлено в ходе следствия, бизнесмен и его сотрудники скрыли от уплаты налогов почти 867 млн рублей. В течение 2015 и 2016 годов они предоставляли в налоговую инспекцию декларации, включив в них заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты НДС на крупную сумму.

Согласно данным налоговой инспекции, компания «Барс» занималась розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами, в том числе напитками, табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

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