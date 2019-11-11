Москва, , 15:39 — REGNUM Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса. Как следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, проблемы начались сегодня, 11 ноября, около 10:55 GMT (13:55 по мск).

YouTube (сс) Leon Bublitz

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Неудобства затронули пользователей в Великобритании, Германии, Франции, Испании, а также Японии, США и России.

Больше половины пользователей пожаловались на проблемы с просмотром видео (51%), 42% заявили об отказе сайта YouTube работать.

Обеспокоенные пользователи в соцсетях выразили своё разочарование в связи с отключением хотстинга, пишет британский таблоид The Mirror.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабный сбой в работе популярного онлайн-видеохостинга YouTube произошёл ночью 17 октября. Большинство интернет-пользователей, 54%, жаловались на проблемы с воспроизведением и просмотром видео, ещё 44% сообщивших о сбое информировали о том, что не работает сайт YouTube.

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