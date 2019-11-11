Ставрополь, , 15:34 — REGNUM Бывший заместитель директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба останется под стражей на два месяца. Такое решение вынес Ставропольский краевой суд, оставив без изменения приговор районного суда об аресте еще одного фигуранта громкого дела Арашуковых.

Коцбу подозревают в организации преступного сообщества, присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был задержан в октябре 2019 года. В этот же время были также задержаны по делу Арашуковых двоюродный брат экс-сенатора Беслан Арашуков и главный инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный. Первый был помещен по стражу на два месяца, второй — отпущен под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей было возбуждено в конце января 2019 года. Главныеми фигурантами по нему проходят экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков — советник главы «Газпроммежрегионгаза». Кроме них в уголовном деле уже более 10 фигурантов, в том числе топ-менеджеры газовых компаний на Северном Кавказе .

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