Москва, , 15:28 — REGNUM Падение рождаемости продолжается в России продолжается уже несколько лет и остановить это в ближайшее время вряд ли удастся, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова, к. э. н Елена Егорова, комментируя демографическую ситуацию в России.

Ребенок (сс) SeaReeds

«Первая причина такого положения в том, что в репродуктивный возраст вошли девушки 90-х годов рождения, то есть годов самой низкой рождаемости. Так, если в общей численности женщин на начало 2019 года насчитывалось 7,5% женщин 35−39 лет, 8,05 — женщин 8,05, 6,36 — женщины 25,29 лет, 4,43 — женщин 20−24 лет, 4,32 — женщин 15−19 и 10−14 лет. Численность старших возрастных групп при этом составляет 5−6 млн, а младших (20−24 и 15−19 лет) — 3,3−3,4 млн человек.

В ближайшие 10−15 лет возможно повышение рождаемости — в возрасте 0−9 лет численность девочек выше — около 12 млн, или 11,1% от всех женщин России. Но дойти до показателей хотя бы 80-х годов уже нереально.

Вторая причина — это нежелание нынешнего поколения иметь больше 1−2 детей. Роль семьи существенно поменялась. Родители, стараясь дать то, что, возможно, они не получили в детстве — хорошее образование, отдых и т. д. — предпочитают вкладываться в меньшее количество детей детей. Дети не уходят на второй план, просто молодые родители стали более требовательнее относится к качеству жизни. Эта тенденция присуща всем развитым странам мира.

Как ни странно, но демографическая политика, которая использует только экономические меры (льготы и пособия семьям с несколькими детьми, налоги на бездетность), нигде не дает длительных результатов — к пособиям быстро привыкают.

Что для роста демографии должно сделать государство? При значительной занятости женщин в общественном производстве необходимо усиливать социальную составляющую поддержки матери и ребенка — открывать больше детских садов, возвращать ясли, развивать сеть оздоровительных учреждений.

Ни для кого не секрет, что при том, что в России значительно снизилось число детей за последние 20−30 лет, детских учреждений не хватает. В «славные» 90-е здания детских садов уходили из своего назначения из-за малого количества детей, из-за неприбыльности их содержания и т. д.

И никто не подумал, что рождаемость увеличится хотя бы потому, что на смену придет более многочисленное поколение, значит вновь вырастет потребность, а детских учреждениях. Можно как-то это исправить?

Конечно, детские сады, ясли и школы сразу не вырастут, но можно обязать строителей выполнять условия, при которых новые жилищные комплексы должны иметь всю социальную инфраструктуру с предполагаемым дальнейшим развитием, а в старых районах провести инвентаризацию таких объектов и возможное их возвращение.

Но еще более важное — это проводить политику ценности семьи с несколькими детьми. И дело даже не в экономических условиях, а именно в нежелание женщин иметь детей. В истории России были значительно хуже условия, но ценности семьи преобладали над остальными, даже послевоенная рождаемость была в несколько раз выше», — высказала своё мнение эксперт.

По данным опроса ИА REGNUM, наблюдаемые уже даже властями России демографические проблемы являются поводом для беспокойства. Опрос показал, что при сохранении современных тенденций поводов для оптимизма практически нет.

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