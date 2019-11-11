Токио, , 15:19 — REGNUM Игра Devil May Cry V получила кооперативный режим благодаря модификации. выпущенной моддерами Dante и Raz0r. Об этом 10 ноября сообщил портал PC GAMER.

Компьютерная игра Devil May Cry V

Теперь в игре могут вместе сражаться трое геймеров за Nero, Dante и V. Стоит отметить, что при создании модификации геймеры были всё же ограничены правилами игровой механики и запустить в игру несколько версий одного и того же героя не получится. Мод также добавил в игру некоторые изменения в графике.

Напомним, релиз Devil May Cry V состоялся 7 декабря 2018 года. Игра по известной франшизе представляет собой слэшер (жанр, предлагающий геймеру выступить за персонажа, сражающегося холодным оружием с множеством врагов).

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