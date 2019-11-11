Балашиха, Московская область, , 15:38 — REGNUM Социальный педагог из школы в подмосковной Балашихе Светлана считает, что россияне боятся заводить детей из-за тяжелой ситуации в стране. Об этом она 11 ноября заявила корреспонденту ИА REGNUM.

По наблюдениям педагога, в школах региона сокращается количество учеников. Светлана считает, что это связано с ухудшением политической и экономической ситуации в России. Многие граждане стали «более ответственно» подходить к вопросам планирования семьи и из-за различных обстоятельств не решаются заводить детей.

«Зарплаты падают, цены растут — нельзя быть уверенным, что сможешь дать ребенку хоть что-то, а рожать просто, чтобы родить, многие уже не хотят», — сказала она.

По ее мнению, таким образом ситуация развивается «к счастью».

Ранее результаты опроса ИА REGNUM показали, что лишь 22% женщин планируют рождение детей.