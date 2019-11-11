Житомир, Украина, , 15:13 — REGNUM В национальной полиции Украины рассказали подробности убийства адвоката Святослава Пархоменко, который защищал одного из подозреваемых по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Сообщение опубликовано 11 ноября на сайте ведомства.

«В лесном квартале неподалеку с. Царёвка они (егеря — ИА REGNUM) заметили группу мужчин, заподозрив их в браконьерстве. Во время проверки документов о наличии у них разрешений на охоту, между егерями и охотниками возник конфликт», — рассказали в полиции.

По предварительным данным, Пархоменко произвёл в сторону охотников несколько выстрелов из незарегистрированного пистолета, на что те ответили огнём из охотничьего ружья.

«Было изъято всё имеющееся у участников конфликта оружие, в том числе незарегистрированный пистолет «Browning» и охотничье ружьё, из которых были произведены выстрелы, а также транспортные средства», — сообщил начальник Коростышевского отдела полиции Житомирской области Дмитрий Гаращенко.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что правоохранительные органы Украины не связывают убийство адвоката Пархоменко с его профессиональной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области Украины в результате перестрелки охотников и егерей был убит адвокат Святослава Пархоменко, ещё один мужчина получил тяжёлое огнестрельное ранение.

Погибший защищал в суде одного из подозреваемых по делу об убийстве Вороненкова, некоего Александра Лося.

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