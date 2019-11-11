Калуга, 11 ноября 2019, 18:13 — REGNUM Калужская область представит туристический потенциал в виде бизнес-встречи заинтересованных лиц в калужском представительстве в Москве. Об этом 11 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора регионального Агентства по развитию туризма Татьяны Калединой.
Предложенный формат предполагает выступления представителей всех сторон туристической деятельности. На встрече выступят региональные туроператоры, представители калужского аэропорта и гостиничного бизнеса, Музей бумаги «Бузеон», Музей мусора «Му-Му», недавно открывшийся в Боровске «Домик счастья», горнолыжный комплекс «Квань». Программа завершится дегустацией калужских сладостей, которые предлагаются туристам в качестве сувенира.
К реализации проекта активно подключился Российский союз туриндустрии. Мероприятие призвано развить партнерские отношения с туроператорами столицы, способствовать обмену мнениями о тенденциях и проблемах отрасли, сформировать устойчивый к спросу в зимний период туристический продукт.
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