Калуга, , 18:13 — REGNUM Калужская область представит туристический потенциал в виде бизнес-встречи заинтересованных лиц в калужском представительстве в Москве. Об этом 11 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора регионального Агентства по развитию туризма Татьяны Калединой.

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Предложенный формат предполагает выступления представителей всех сторон туристической деятельности. На встрече выступят региональные туроператоры, представители калужского аэропорта и гостиничного бизнеса, Музей бумаги «Бузеон», Музей мусора «Му-Му», недавно открывшийся в Боровске «Домик счастья», горнолыжный комплекс «Квань». Программа завершится дегустацией калужских сладостей, которые предлагаются туристам в качестве сувенира.

К реализации проекта активно подключился Российский союз туриндустрии. Мероприятие призвано развить партнерские отношения с туроператорами столицы, способствовать обмену мнениями о тенденциях и проблемах отрасли, сформировать устойчивый к спросу в зимний период туристический продукт.

«Предложив открытый диалог, готовность к сотрудничеству, увлекательное, конкурентоспособное направление, мы надеемся результатом данного общения получить рост потока организованных групп из Москвы», — сказала Татьяна Каледина.

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