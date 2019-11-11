Москва, , 15:04 — REGNUM В Кремле не знают, владеет ли президент Сирии Башар Асад недвижимостью в России, но он может ее купить, как и другие иностранные граждане. Об этом рассказал 11 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, нам неизвестно, и нам не должно быть это известно. В России свободный абсолютно рынок», — сообщил представитель Кремля позицию по данному вопросу.

Он также отметил, что в России является нормальным приобретение иностранцами объектов недвижимости, что является широко распространенной практикой.

Стоит отметить, ранее информацию о том, что родственники Асада приобрели 19 апартаментов в центре «Москва-Сити», распространила британская газета Financial Times.