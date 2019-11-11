Махачкала, , 15:54 — REGNUM Бывший министр информации Дагестана Нариман Гаджиев, находившийся в розыске по делу о хищении бюджетных денег, встречает свой день рождения в словенской тюрьме. Экс-чиновник ожидает своей экстрадиции в Россию, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, огромное спасибо за поздравления, приятно что не забыли. Я в словенской тюрьме, жду экстрадиции на родину», — написал бывший дагестанский министр.

С июля 2011 года по сентябрь 2012 года Нариман Гаджиев возглавлял государственное информационное агентство РИА «Дагестан», после чего был назначен министром по информационной политике и массовым коммуникациям республики. Покинул пост в 2013 году, когда регион возглавил Рамазан Абдулатипов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Счетная палата Дагестана выявила хищения в РИА «Дагестан» в размере около 2,5 млн рублей, которые поступили из бюджета республики в виде субсидий на выполнение государственных заданий.

Было возбуждено уголовное дело, по которому помимо Наримана Гаджиева проходили его заместитель Фикрет Бабаев, который после назначения Гаджиева министром стал и. о. директора информагентства, и Али Зайдиев, работавший в то время главным бухгалтером. В июле 2015 года дело в отношении Бабаева и Зайдиева было направлено в суд.

Отметим, что официального подтверждения информации о задержании Гаджиева в Словении или где бы то ни было еще пока нет.

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