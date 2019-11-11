Каталония, Испания, , 14:55 — REGNUM Сторонники независимости Каталонии заблокировали в понедельник утром, 11 ноября, в обоих направлениях автомагистраль AP-7, соединяющую Испанию с Францией на границе между двумя странами, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что это новый протест против решения властей осудить девять каталонских лидеров независимости в середине октября.

Известно, что десятки автомобилей перекрыли движение на границе. Около 300 человек вышли из машин, чтобы устроить баррикаду.

«Эта мобилизация является призывом к международному сообществу, чтобы заставить власти Испании понять, что единственный способ — это сесть и начать переговоры», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Каталонии Ким Торра пообещал провести новый референдум о независимости региона от Испании.

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