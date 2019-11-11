Мурманск, , 14:47 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил подчиненным закрыть точки распития алкогольных напитков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На оперативном совещании в правительстве глава региона сообщил, что посетил на выходных Мончегорск. Там он зашел в одну из рюмочных и был удивлен ее популярностью.

«В два часа дня весь этот шалман был полон молодых людей ‑ и женщин, и мужчин. Эти распивайки надо закрывать. Работа в этом направлении должна быть поставлена четко и системно. Принимая решения по развитию здравоохранения, мы должны исключить условия, когда люди пропивают свое здоровье», — заявил Чибис.

Первым делом губернатор потребовал уточнить параметры для размещения алкогольных точек с точки зрения соответствия нормам регионального закона, затем предложил подумать над поддержкой предпринимателей, которые смогут открыть в этих местах заведения, «направленные на развитие личности, а не на ее убийство».