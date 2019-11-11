Москва, , 14:47 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин всегда принимает ряд превентивных мер для последующей страховки от вирусов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний», — сказал Песков.

Он также напомнил, что российский лидер является давним сторонником здорового образа жизни.

Ранее в ходе совещания с правительством РФ Владимир Путин сообщил, что уже сделал прививку от гриппа перед грядущим зимним сезоном. При этом выяснилось, что, помимо президента, всего лишь трое чиновников из администрации президента и правительства сделали аналогичную прививку.

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