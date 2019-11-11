Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Игра для мобильных платформ Call of Duty Mobile в течение первого месяца после релиза была загружена около 148 млн раз. Об этом 11 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Таким образом, Call of Duty Mobile по этому показателю стала второй в рейтинге за всю историю индустрии мобильных игр, сместив Mario Kart Tour на третью позицию. Гоночная аркада от Nintendo, вышедшая 25 сентября 2019 года, в первый месяц после релиза была загружена пользоваелями мобильных устройсв 129 млн раз.

Первое место в рейтинге по этому показателю продолжает занимать игра Pockemon Go от компании Niantic. В 2016 году она была загружена за обозначенный период 163 млн раз.

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