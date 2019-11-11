Оренбург, , 14:39 — REGNUM В Оренбурге бывший следователи правоохранительных органов, который является конкурсным управляющим, обвиняется в покушении на крупное мошенничество и фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По версии следствия, бывший следователь с помощью юриста и бывшего директора коммерческого предприятия пытался обманным путем завладеть имуществом двух предпринимателей. Каждому бизнесмену были заявлены иски о взыскании несуществующих многомиллионных долгов по якобы подписанным ими контрактам. С одного коммерсанта требовали 35 млн рублей за строительные работы, которые реально не выполнялись, с другого — более 130 млн рублей за несостоявшуюся поставку металлоконструкций. В отношении двух соучастников уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.

Стоит отметить, уголовное дело возбудили после того, как в начале 2019 года в интернете появилось видеообращение восьми оренбургских предпринимателей, которое они позиционировали как заявление президенту РФ Владимиру Путину, руководству Генпрокуратуры и председателю СКР. Бизнесмены утверждали, что в регионе под прикрытием правоохранительных органов орудует группа специалистов-юристов, ликвидаторов, чьи действия направлены на рейдерские захваты.

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